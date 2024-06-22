اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سقط شهداء ومصابون، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع.





وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد 101 فلسطيني، وإصابة 169 آخرين جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال الــ24 ساعة الماضية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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