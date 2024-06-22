«القاهرة الإخبارية» ترصد مخاوف شركات الشحن بسبب هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

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جدة - نرمين السيد - الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر
وأضاف الموسمي، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الأجواء الآن تبدو هادئة، قائلاً: "شهدنا الأسبوع الماضي هجمات كبيرة وكثيرة جدًا تجاه السفن التجارية والعسكرية بالبحر الأحمر".
وأوضح: "اطلعنا على عدد من التقارير المتعلقة بشركات الشحن التي رفعت من كلفة التأمين والشحن، ونسبة المخاطر، خاصة على السفن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر".
كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحوثيين أعلنوا عن استمرارهم في هذه الهجمات حتى يتم توقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما أكده المتحدث باسم الجماعة، مشيرًا إلى أن الحوثيين حذروا من احتمالية تحالف أو هجوم عسكري يحد من قدراتهم.
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