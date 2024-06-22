إحباط مخطط لهجوم خلال دورة الألعاب الأوليمبية في فرنسا

أحبطت سلطات الأمن في فرنسا، مخططا لهجوم يستهدف أهدافا يهودية، خلال الأيام القليلة الماضية، خلال دورة الألعاب الأوليمبية المقررة في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، بحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، وأكدتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.





وجرى حبس شاب يبلغ من العمر 19 عاما، مقيم بمنطقة "إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا)، أمس الجمعة، ووجه له اتهامات بالانضمام لجماعة إجرامية إرهابية تعتزم التحضير لجرائم تستهدف أشخاص، وحيازة أسلحة من فئات تتعلق بمخطط إرهابي، حسبما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

جاءت الاتهامات في إطار تحقيق قضائي مع شخص آخر، قاصر ومقيم أيضا في "إيل دو فرانس"، وتم حبسه احتياطيا في 13 يونيو الجاري،ونتج عن توقيف قاصر واعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عاما، حيث كانا يتبادلان الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي،وفي حديثهما، اتفقا على ارتكاب أعمال عنف ضد "أهداف يهودية"، دون تحديدها،وذكرت النيابة أن التحقيقات التي ستستمر كجزء من التحقيق القضائي، سوف تهدف إلى توضيح طبيعة هذا المخطط.

ولم ترد أي تفاصيل عن الملف الشخصي للشابين المتهمين بالتخطيط لهجوم، لكن تم التأكد من أنهما ليس لديهما أي صلة بالشاب الروسي من أصل شيشاني الذي تم اتهامه الشهر الماضي بالتخطيط لهجوم يستهدف ملعب "جيوفروي جيشار" الذي يستضيف منافسات كرة القدم في مدينة "سان إتيان" (جنوب شرق البلاد)، ضمن فعاليات الألعاب الأوليمبية.

ويأتي هذا المخطط لهجوم في سياق متوتر للغاية منذ 7 أكتوبر 2023، وهو يوم هجوم حركة حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، والذي أعقبه غزو الجيش الإسرائيلي لغزة، والذي تسبب في مقتل نحو 37 ألف فلسطيني وأغلبهم من المدنيين.

وتعرضت فرنسا، التي تضم أكبر جاليات يهودية وعربية في أوروبا، لزعزعة استقرارها بسبب هذه التوترات السياسية المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.