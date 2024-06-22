العدوان الإسرائيلي يقتل طلاب غزة ويحرمهم من امتحانات الثانوية العامة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إنَّه في هذا التوقيت من كل عام اعتاد أبناء غزة من طلاب مرحلة الثانوية على أداء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن عددهم يبلغ 89 ألف طالب وطالبة من أبناء فلسطين.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال تغطية خاصة من "خان يونس"، اليوم السبت، أن "39 ألف طالب من أبناء غزة حرموا من أداء الامتحانات هذا العام بسبب الحرب الدائرة في القطاع والعدوان الإسرائيلي المتواصل".

وتابع أنه "بحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم، فإن هناك 430 طالبا بمرحلة الثانوية العام استشهدوا بفعل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية".

كما نوه مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1948 التي يحرم فيها الطلاب من قطاع غزة من أداء الامتحانات النهائية بمرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى استمرار قصف المدافع على قطاع غزة.

واستطرد: "سُمع منذ الصباح الباكر اليوم دوي انفجارات قصف مدفعي متركز في وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية".