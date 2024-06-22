الشوا: مخطط الاحتلال هو تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في مخططه لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة ليس ببعيد عن الضفة الغربية والقدس، وأن الهدف واضح تمامًا، وهو إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء أي تفكير فلسطيني في مشروع دولة فلسطينية.





وشدد الشوا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، على أنه في ظل عدد من الاعترافات من الدول بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أرضها يرى الاحتلال فرصة للإنقضاض على الضفة الغربية من خلال إنهاء وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على توسيع المستوطنات وزيادة سيطرة الاحتلال والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

ونوه بأن ما يحدث في قطاع غزة من كارثة إنسانية وما يحدث في الضفة الغربية ايضًا شاهد بأن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط أي موقف يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وتدمير أي فرصة.

وأشار الشوا، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة شواهد للمجتمع الدولي لكي يعمل في اتجاه وقف هذه المخططات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحًا أن عملية الاعتقالات والتضييق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف ومستمرة.

وشدد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، وهو ما يدفع أن ما يحدث الآن هو مخطط إسرائيل، وحكومة اليمين تستغل الوقت الحالي لتطبيق مخططاتها.