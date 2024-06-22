الاحتلال يواصل اقتحاماته وانتهاكاته في الضفة بعد إطلاق النار على مستوطن

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جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية
وأضافت السلامين، خلال رسالتها ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك اقتحامات وتمشيطًا من قوات الاحتلال للمدينة على خلفية وفاة مستوطن تم استهداف سيارته، لافتة إلى أن الإعلام الإسرائيلي تكهن بأن عملية استهداف مركبة المستوطن بالضفة ليست جنائية، وإنما قومية، ولا تزال قوات الاحتلال تتوغل في مدينة قلقيلية.
وأوضحت أنه بالنسبة لمدينة "جنين" فقد كان هناك اقتحام لحي الجبرية، صباح اليوم، باستخدام الاحتلال آليات عسكرية كبيرة للغاية، وحاصرت أحد المنازل، وعبر مكبرات الصوت طالبت سكانه بتسليم أنفسهم.
ونوهت إلى أن الضفة الغربية شهدت في الساعات الأخيرة عدة اقتحامات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وقواته وآلياته العسكرية لأكثر من مكان، عقب إطلاق النار على مركبة يقودها مستوطن إسرائيلي.
وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الإعلام الإسرائيلي الآن يتحدث عن إغلاق كامل لجميع مداخل ومخارج مدينة قلقيلية، وأن هذه العملية لربما ستستمر لعدة أيام.
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