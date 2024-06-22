العالم اليوم - خامنئي يدعو المرشحين إلى تجنب التصريحات "التي تفرح العدو"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 04:21 مساءً - دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى تجنب التصريحات "التي تفرح العدو".

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء كبار في السلطة القضائية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال خامنئي: "نصيحتي هي أن المناقشات التي يجريها المرشحون على التلفزيون أو التصريحات التي يدلون بها في مجموعاتهم أو بشكل فردي، يجب ألا تدفع مرشحًا إلى قول شيء يُسعد عدونا للتغلب على منافسه."

وأضاف بوضوح للمرشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقبلة أن "الكلمات المعادية غير مسموح بها" و"يجب ألا تُسعد التصريحات العدو للبلاد، العدو للأمة، العدو للنظام".

وحتى الآن، تم عقد ثلاث جولات من المناظرات بين المرشحين الستة، وتم بث برامجهم الفردية مع الخبراء وبعض أفراد عائلاتهم على تلفزيون الإيراني، وقد تعرضت معظم هذه البرامج للنقد.

تأتي دعوة المرشد الأعلى إلى الرقابة الذاتية من قبل المرشحين في وقت كتب فيه بعض النشطاء السياسيين في الأيام الأخيرة أن المرشحين لا يمتلكون الجرأة لاتخاذ موقف واضح بشأن بعض القضايا الحساسة، بما في ذلك الحجاب الإجباري، العقوبات والقيود على الوصول إلى الإنترنت الحر.

بعد وفاة إبراهيم رئيسي ووفده المرافق خلال حادث تحطم طائرة هليكوبتر، تم تسميته بـ"شهيد الخدمة"، مما أغلق فعليًا الباب أمام انتقاد أداء حكومته غير المكتملة.

وعلى الرغم من أن بعض المرشحين، بما في ذلك مصطفى بورمحمدي، قد انتقدوا مرارًا أداء رئاسة رئيسي، إلا أنه لم يوجه أي مرشح انتقادات علنية لرئيسي وحكومته.