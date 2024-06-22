العالم اليوم - مكة تودع صالح الشيبي.. السادن 77 للكعبة المشرفة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 04:21 مساءً - ودعت مكة المكرمة كبير سدنة الكعبة المشرفة، الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، وأقيمت الصلاة عليه اليوم السبت، بعد صلاة الفجر في الحرم المكي، ودفن في مقبرة المعلاة.

توفي الشيخ صالح عن عمر يناهز 79 سنة، مساء أمس الجمعة، وشارك "الشيبي" منذ توليه السدانة في غسل الكعبة المشرفة أكثر من 100 مرة.

السادن الـ77 للكعبة

تولى الشيخ صالح الشيبي سدانة الكعبة عقب وفاة عمه عبد القادر طه الشيبي. مطلع ثمانيات القرن الماضي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

ويعد الشيبي السادن 77 منذ فتح مكة، حيث توارث "آل شيبة" حمل مفاتيح الكعبة المشرفة منذ أكثر من 16 قرنا.

وبحسب التقاليد يتولى سدانة الكعبة المشرفة المهنة الأشهر والأقدم في الحرم المكي الشريف الأكبر سنا في عائلة "آل شيبة".

ويحمل السادن مفتاح الكعبة المشرفة الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد، كما يكون المسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤون الكعبة.

تسليم مهمة كبير السدنة

كما هو متوارث في تقاليد أسرة آل الشيبي، يعقد اجتماع عائلي موسع، عقب اليوم الثالث للعزاء، لتسليم مهمة كبير السدنة، لأكبر الأحياء سنا من الذكور.

وتبدأ مراسم الاجتماع بحضور ورثة كبير السدنة السابق، حيث يقومون بتسليم عهدة الكعبة المشرفة لكبير السدنة الجديد.

من ضمن العهدة التي تقدم لكبير السدنة الجديد مفتاح الكعبة المشرفة، قبل أن يقوم جميع أفراد الأسرة بتهنئة عميدهم الجديد بشرف الريادة، ويقتصر الاجتماع ومراسمه على أفراد أسرة آل الشيبي.