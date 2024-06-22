العالم اليوم - بنحو 14%.. هل خفضت شركة "تسلا" عدد موظفيها حول العالم؟

انتم الان تتابعون خبر بنحو 14%.. هل خفضت شركة "تسلا" عدد موظفيها حول العالم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 04:21 مساءً - كشف تقرير أن شركة "تسلا" الأميركية خفضت على الأرجح عدد موظفيها في أنحاء العالم إلى نحو 121 ألف شخص فقط، بما في ذلك العمال المؤقتون، في إشارة إلى أن شركة صناعة السيارات الشهيرة خفضت عدد العاملين بأكثر من 14 بالمئة هذا العام.

وأوضح تقرير نشرته "سي إن بي سي"، اطلعت عليه دوت الخليج، أن عدد الموظفين المذكور والبالغ نحو 121 ألف ليس من بيانات دقيقة أو رسمية، ولكن من عدد الأشخاص الموجودين في قائمة البريد الإلكتروني التي أرسلت إلى "الجميع" في شركة تسلا خلال شهر يونيو الجاري.

وبحسب التقرير، فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير الشهير إيلون ماسك، بريدا إلكترونيا إلى كافة الموظفين في الشركة وذكر فيه: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقوم "تسلا" بإجراء مراجعة شاملة لتوفير منح خيارات الأسهم للأداء الاستثنائي".

وكانت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة قد أعلنت عن تسريح لبعض العمال في أبريل الماضي، عندما أرسل ماسك بريدا إلكترونيا على مستوى الشركة يخبر الموظفين أن تسلا ستقوم بالاستغناء عن نحو 10 بالمئة من موظفيها.

وأوضح بيان لوكالة "بلومبرغ" آنذاك أن ماسك كان يسعى إلى خفض عدد الموظفين بنسبة 20 بالمئة، أو أكثر من ذلك.

وقال ماسك خلال مكالمة عن أرباح الربع الأول للشركة في وقت لاحق من أبريل، بحسب "سي إن بي سي"، إن تسلا تعاني من نسبة "عدم كفاءة" تراوح بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

كما ذكرت الشركة، وفق التقرير، في بياناتها عن الربع الرابع من العام الماضي، أن عدد موظفي تسلا في جميع أنحاء العالم بلغ 140.473 ألف موظف بنهاية ديسمبر الماضي، وهو رقم يمثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة وموظفين بالساعة.

وأوضح التقرير أن قائمة البريد الإلكتروني "للجميع"، والتي تشمل العمال المؤقتين، بها نحو 121 ألف موظف، مما يعني أن تسلا قلصت إجمالي عدد الموظفين بنسبة 14 بالمئة تقريبا على الأقل منذ نهاية عام 2023.