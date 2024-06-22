هدوء حذر وتراجع بين حزب الله وإسرائيل.. «القاهرة الإخبارية» ترصد التفاصيل

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، لافتًا إلى أنه منذ قليل تم سماع دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، بإتجاه إحدى الأهداف العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.





ونوه سنجاب، خلال رسالته على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن يعلن حزب الله بعد قليل تفاصيل العملية العسكرية والهدف الذي تم استهدافه في الشمال الإسرائيلي، موضحًا أنه في المقابل كان هناك قصف مدفعي إسرائيل استهدف بلدت الخيام اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب.

وأوضح أن العمليات العسكرية بين جيش الاحتلال وقوات حزب الله اليوم أقل من وتيرتها الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن أمس شهد أقل عدد عمليات، حيث إن حزب الله نفذ فقط بالأمس 5 عمليات من الجنوب اللبناني بإتجاه أهداف إسرائيلية، مشددًا على أن الترقب يبقى سيد الموقف في الوضع الميداني على الحدود الجنوبية اللبنانية، متابعًا: "البعض يخشى أن يكون الهدوء الحذر والتراجع في عدد العمليات هو الهدوء ما قبل العاصفة".

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه على المستوى الدبلوماسي، هناك جهود تبذل على المستوى الدبلوماسي من أجل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني، مشددًا على أنه كان هناك اتصالات هاتفي بين نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ووزير الخارجية البريطاني وتناول المكالمة الوضع في لبنان.