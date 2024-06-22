رئيس وزراء العراق: نواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية لإنهاء مهمة التحالف الدولي

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مواصلة تعزيز قدرات العراق الدفاعية ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومنذ منتصف أبريل الماضي، قال متحدث الحكومة العراقية، إن بغداد تسعى لإنهاء مهمة التحالف الدولي. كما حذر نائب رئيس الوزراء العراقي، علي تميم، من مغبة التصعيد بالمنطقة وجرها لحرب تهدد السلم والأمن الدولي. وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي: تربطنا بالولايات المتحدة علاقات شراكة استراتيجية، متابعا: نسعى لجعل الاقتصاد العراقي منفتح على الاقتصاد العالمي في كل المجالات.

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