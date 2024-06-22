متحدث الصحة العالمية: الوضع صعب للغاية في غزة والاحتلال يمنع دخول المساعدات

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جدة - نرمين السيد - القاهرة الإخبارية - كريستيان ليندماير
وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن إسرائيل لا توفر أي بيئة آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، في حين لا يوجد وقود لتشغيل المخابز أو طحين لصنع أي نوع من الأغذية، ما يعني أن الغذاء لا يكفي ولا يصل إلى الناس.
وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية خارج خيام النازحين، ما يتسبب في فساد الطعام بسرعة حال إيجاده، مشددًا على معاناة السكان، خصوصا الأطفال، من نقص الغذاء، ما تسبب في وفاة الكثير منهم.
وتابع متحدث منظمة الصحة العالمية، أن المستلزمات الطبية موجودة خارج غزة، وتكتظ بالمساعدات الطبية والغذائية، ولكنها مازالت تنتظر عبور الحدود والدخول إلى سكان القطاع، بينما يمنع الاحتلال ذلك، لافتًا كذلك إلى قيام الاحتلال بتدمير الطرق ووضع نقاط التفتيش لمنع المساعدات، إضافة إلى تدمير المخازن المخصصة لاستقبال المساعدات التي يمكن أن تفسد بسهولة بسبب درجات الحرارة.
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