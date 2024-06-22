نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية الموالية لإيران، عن استهداف مستوطنة المنارة الإسرائيلية اليوم السبت، ردًا "على اعتداء إسرائيل على قرى جنوب لبنان"، جاء ذلك في بيان للحزب، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وبحسب البيان، فإن الغارة تأتي ردًا على هجمات إسرائيلية على القرى الجنوبية وخصوصًا في بلدة ميس الجبل.

وأضاف البيان، أن "عناصر حزب الله استهدفوا اليوم السبت 2024-6-22 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لما يسمى بـ "المقاومة الإسلامية" في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في أعقاب اندلاع حرب غزة، قتل 480 شخصًا في لبنان، بينهم 93 مدنيًا على الأقل و313 مقاتلًا من الميليشيا الموالية لإيران.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن عن مقتل 15 عسكريًا و11 مدنيًا.