مراسل القاهرة الإخبارية: مجازر جديدة للاحتلال في حي التفاح ومخيم الشاطئ

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جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية
وأضاف "أبو كويك" خلال مداخلته في فقرة "الحرب على غزة"، أن آليات الاحتلال ما زالت تتمركز في منطقة حي تل السلطان ومنطقة السعودي في غرب المدينة، حيث تستهدف الأطراف الشمالية من المدينة.
كما أشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال تقوم بتفخيخ بعض المنازل وتفجيرها.
وأوضح أن طواقم الإسعاف تمكنت اليوم من انتشال جثمان أحد الشهداء من المناطق الشرقية لمدينة رفح، وأشار إلى أن التطور الأبرز في قطاع غزة هو المجازر التي ارتكبت في محافظة غزة، وتحديدًا في منطقتي حي التفاح شرقًا ومخيم الشاطئ غربًا.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي قام بمجزرة أسفرت عن مقتل قرابة 50 فلسطينيًا، وأن الحصيلة غير نهائية، حيث ما زال هناك عدد تحت أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ، حيث استهدف الاحتلال بعدة صواريخ حوالي 7 منازل سقط بعضها تمامًا.
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