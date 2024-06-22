خبير: احتلال رفح الفلسطينية بالكامل هدف المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

كشف فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، عن الهدف الرئيسي من قرار الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى المرحلة الثالثة للحرب على غزة، والذي يتمثل في احتلال رفح الفلسطينية بالكامل، ومحاولات البحث عن المحتجزين الإسرائيليين.





وأوضح عباس، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، ببرنامج "نشرة الأخبار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من خلال هذه المرحلة أن يخرج بتصريح بالقضاء على حماس عسكريًا.

وأضاف أن نقطة الخلاف بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والناطق الرسمي باسم الجيش الذي يعبر عن وجهة القيادة العسكرية وبنيامين نتنياهو، تتمثل في أن القيادة العسكرية الإسرائيلية يقولون إنه لا يمكن القضاء على حماس كما تصور بنيامين نتنياهو.

ونوه خبير الشؤون الإسرائيلية بأنه لا يوجد مرة تحدث فيها نتنياهو عن إنهاء هذه الحرب أو ما سيحدث في قطاع غزة بعد الانتهاء من هذه الحرب، موضحا أن الضمان الوحيد لنتنياهو للبقاء في هذه السلطة هو مواصلة هذه الحرب.