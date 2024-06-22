وسائل إعلام: شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية بغزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي تمير باردو، قال في وقت سابق من اليوم إن نتنياهو ليس لديه استراتيجية ولا رؤيا مستقبلية وكل ما يهمه البقاء في السلطة.

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