الأمم المتحدة: مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو تؤوي أكثر من 163 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 05:25 مساءً - كشفت بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المقاطعة تؤوي أكثر من 163 ألف لاجئ حتى الآن ومن بين هؤلاء يعيش ما يزيد على ألفي لاجئ في مدينة جوما عاصمة المقاطعة.

وقالت ناتالي بوسين، رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في جوما،إنه "يوجد حاليا أكثر من 163 ألف لاجئ في أنحاء مقاطعة كيفو الشمالية، يعيش 2203 منهم في مدينة جوما"، وفقا لما جاء في بيان للبعثة اليوم.

وأضافت أن "بعض هؤلاء اللاجئين يعيش في المناطق الحضرية والبعض الآخر وهم الأكثرية يعيشون في مناطق ريفية".

وأشارت إلى أن "مقاطعة كيفو الشمالية تستضيف لاجئين روانديين بشكل أساسي إلى جانب بورونديين ".

ولفتت إلى أن اللاجئين، بوجه عام، مندمجون فعليا في المجتمع في مدينة جوما بدرجة لا يمكنك معها إدراك وجود لاجئين".

وأكدت المسئولة الأممية أنه منذ بداية العام الجاري أعادت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين طوعا "380 لاجئا روانديا" إلى بلدهم الأصلي؛ الأمر الذي يضمن لهم مستقبلا أفضل.

يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستضيف منذ عدة سنوات 526 ألف لاجئ من دول مجاورة منها جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وفقا لما أعلنته، آنجيل ديكونجو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الكونغو الديمقراطية.