وزير الداخلية العراقي يوجه بفتح تحقيق بحادث حريق مستشفى الشعب العام

جدة - نرمين السيد - وزير الداخلية العراقي

وجه عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، اليوم السبت، بفتح تحقيق بحادث حريق مستشفى الشعب العام، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مديرية الدفاع المدني العراقية، أعلنت اليوم، السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام في بغداد.

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