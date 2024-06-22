جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن هناك 38 شهيدا وعددا من المفقودين وأكثر من 50 مصابا جراء قصف الاحتلال لأحياء في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفقودون و38 شهيدا وأكثر من 50 مصابا جراء قصف الاحتلال لأحياء في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.