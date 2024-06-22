الدفاع المدني العراقي يعلن السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام في بغداد

جدة - نرمين السيد - السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام في بغداد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في وقت سابق من اليوم، مواصلة تعزيز قدرات العراق الدفاعية ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي.

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