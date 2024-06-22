مسؤولون أمريكيون: نتنياهو قد يستغل خطابه المرتقب بالكونجرس لانتقاد بايدن

جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن نتنياهو قد يستغل خطابه المرتقب أمام الكونجرس لانتقاد بايدن لعدم دعمه في الحرب بغزة بما يكفي.





وأضافت نقلا عن بوليتيكو، اليوم السبت، أن البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونجرس.

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