جوزيب بوريل: ندين قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

جدة - نرمين السيد - جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، الذي أدى لسقوط ضحايا، داعيا لتحقيق مستقل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الصليب الأحمر الدولي، أعلن سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على مكتبه في غزة، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 45 آخرين.

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