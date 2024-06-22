ميليشيات مسلحة تنهي حياة 23 شخصا في الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 07:32 مساءً - أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في هجمات لمليشيات على عدة قرى في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأيام الأخيرة، حسب وكالة رويترز البريطانية.

هجوم مسلح على عدة قرى في الكونغو



وقال اثنان من زعماء المجتمع المحلي في تصريحات صحفية، إن جماعة التعاونية من أجل تنمية الكونغو، وهي واحدة من الجماعات المسلحة العديدة العاملة في الشرق الذي يمزقه الصراع، نفذت عمليات القتل في إقليم دجوجو يومي الخميس والجمعة.

قتلوهم وحرقوا بيوتهم

وقال فيتال تونغولو، رئيس مجتمع نيالي كيلو في دجوغو: قُتل معظم الضحايا بالمناجل، لكن أولئك الذين حاولوا الفرار قُتلوا بالرصاص، وفي كل هذه القرى، تم الاستيلاء على ممتلكات المجني عليهم وأحرقت المنازل.



وحسب تقرير رويترز، لم يكن الدافع وراء الهجمات واضحا لكن عنف الميليشيات في الكونغو لطالما كان مرتبطا بالمنافسة المستمرة منذ فترة طويلة على النفوذ والموارد المعدنية الغنية في المنطقة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش في إيتوري، جول نجونجو تشيكودي، الهجمات ووصفها بأنها غير مقبولة.

يشار إلى أن منظمة CODECO والقوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أخرى، هي المسؤولية عن معظم عمليات قتل المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لتقرير صادر عن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صدر في مارس.

وفي ذات السياق قال دانييل أنيكومو، أحد السكان المحليين وزعيم المجتمع المحلي، إنهم بدأوا في دفن القتلى، بما في ذلك دفن 11 شخصًا في مقبرة جماعية في قرية جانجالا.