نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تبث لقطات لكمين مركَب ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام عسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف جنود وآليات العدو في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي القطاع".

وأوضح الفيديو أن المشاهد تظهر "كمين الشابورة المركب"، وقال أحد مقاتلي "القسام" في الفيديو: "سيتم استهداف قوات العدو ضمن منطقة المسؤولية والتي ستقوم حميع العقد القتالية بالتعامل مع آليات العدو المتوغلة في منطقة الشابورة في شارع السكة حسب الخطة المتبعة"، مضيفا: "وسيتم استدراج قوات العدو والتعامل معها مباشرة ومن ثم الانتقال لخطة استهداف قوات التعزيز والتي تأتي إلى منطقة الشابورة، لنجدة قوات العدو التي وقغت في الكمين".

وفق "القسام"، شهد الكمين "فرار جنود العدو داخل أزقة المخيم والإجهاز على عدد منهم"، حيث لوحظ أن جنديا يسند آخر مصابا على ما يبدو.

وأبانت اللقطات خروج مقاتلي "القسام" من بين الأبنية وعلى بعد أمتار من آليات الجيش الإسرائيلي، وإطلاق قذائق صاروخية على الآليات.

وكانت كتائب "القسام" قد أصدرت بيانات عدة عن هذا الكمين الذي نفذته يوم الخميس، جاء فيها:

- "كتائب القسام تستهدف دبابتي "ميركفا" صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح".

- "بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

- "استكمالا للكمين المركب المعد مسبقا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105"، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر".

ويظهر آخر تحديث لبيانات الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي، مقتل 664 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بينهم ضباط وجنود.