نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل يطالب بتحقيق في استهداف إسرائيل لمكتب للصليب الأحمر بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إلى إجراء تحقيق في قصف دام ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة "إكس": "يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه".

وأضاف أن "جميع أطراف الصراع ملزمة بالقانون الدولي، ويجب أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر قادرة على القيام بجميع واجباتها بموجب اتفاقيات جنيف بأمان، بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا والوصول إلى السجناء".

وقتل 25 فلسطينيًا وأصيب بنحو 50 شخصًا بعد استهداف إسرائيلي، أمس الجمعة، في منطقة مواصي رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بخصوص الادعاءات حول حادث إطلاق النار يوم أمس في منطقة المواصي فان الجيش يجري تحقيقًا في الحادث".

وأضاف: "وفقًا لتحقيق أولي تم إجراؤه لا علم للجيش أن هجومًا متعمدًا وقع نحو منشأة للصليب الأحمر. سيتم التحقيق في الحادث بسرعة وفي ختامه سيتم نقل النتائج إلى شركائنا الدوليين".