خارجية الأردن تدين استمرار الاحتلال استهداف المدنيين ومنشآت الإغاثية في غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، اليوم السبت، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، رفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة مجلس الأمن بشكل فوري وفاعل لضمان حماية الفلسطينيين.

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