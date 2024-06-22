إعلام الاحتلال: مظاهرات بتل أبيب تطالب برحيل نتنياهو وإعادة المحتجزين بغزة

جدة - نرمين السيد - مظاهرات بالقرب من مقر إقامة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن هناك مظاهرات في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو وإعادة المحتجزين في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم، إصابة منزلين في المطلة بصواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان واندلاع حرائق في المنطقة.

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