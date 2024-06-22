مسؤول أمريكي: إعلان الحوثيين عن الهجوم على حاملة طائرات لنا أمر زائف

جدة - نرمين السيد - قصف مواقع الحوثيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، نقلا عن تصريحات مسؤول أمريكي لرويترز، بأن إعلان الحوثيين عن الهجوم على حاملة طائرات أمريكية أمر زائف.





يذكر أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت اليوم، مواقع للحوثيين في محافظة عمران شمال صنعاء والتحليق مستمر.

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