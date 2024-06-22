جيش الاحتلال: إصابة منزلين في المطلة بصواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة منزلين في المطلة بصواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان واندلاع حرائق في المنطقة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، أنه استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، وتحقيق إصابات مباشرة.

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