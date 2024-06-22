نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تربط فلسطينيا مصابا بمقدمة آلية عسكرية في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر توثيق مصور قيام الجيش الإسرائيلي بجر وربط شاب فلسطيني أصيب برصاص القوات على مقدمة آلية عسكرية أثناء سيرها خلال اقتحامها حي الجابريات في مدينة جنين اليوم السبت.

وعقب الجيش الإسرائيلي على الفيديو بالقول إنه "خلال قيام القوات بعملية لاعتقال مطلوبين في وادي برقين، أطلق مخربون النار نحو القوات فردت بإطلاق النار عليهم"، مضيفا أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد المشتبه بهم واعتقاله، وفي هذه الأثناء قامت القوات بربطه على ظهر المركبة بشكل يخالف التعليمات والأوامر".

واعتبر الجيش أن "هذا التعامل لا يتوافق مع أوامر الجيش وما هو متوقع من جنوده. ويجري التحقيق في الحدث والتعامل معه وفقا لذلك"، وذكر أن الشاب المصاب أحيل لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب 3 شبان في وقت سابق برصاص قوات الجيش عقب اقتحام حي الجابريات في جنين، واعتقل أحدهم بجانب 4 آخرين، وشنت قوات الجيش حملة تمشيط وتفتيش واسعة في الحي، ونشرت القناصة على أسطح المنازل واعتقلت 4 شبان بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم وهم: باسم أبو الهيجاء ومجد العزمي ومحمد النوباني وأحمد العزمي.

وكانت قوة خاصة من "المستعربين" (مجموعة من اليهود تتحدث اللغة العربية وتتقمص دور الشخص العربي) قد تسللت إلى الحي بمساندة قوات الجيش، وسط إطلاق كثيف للرصاص. كما كثف الجيش من تواجده العسكري في محيط قرى وبلدات برقين ووادي برقين وقباطية وعرابة ويعبد، ونصبت حواجز عسكرية.