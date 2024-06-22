نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لشل قدرة كييف على استهداف منشآت الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وأضافت زاخاروفا في تصريح يوم السبت حول الهجمات الأخيرة لنظام كييف على مدينة إنرغودار، أن "الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيه وعلى منشآت الطاقة الروسية الأخرى تظهر سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا الاتحادية وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، يعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر".

وأوضحت أن ما توصلنا إليه يفيد بأن نظام زيلينسكي غير كفء البتة للتفاوض، مؤكدة أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأشارت زاخاروفا إلى أن قصف سلطات كييف لمفاعل إنرغودار يظهر التجاهل التام لسلامة المنشآت النووية السلمية.