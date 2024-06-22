نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد القائم بأعمال رئيس مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف بإسقاط ثمانية صواريخ و36 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية في سماء المقاطعة.

وكتب في قناته على "تلجرام": "كما ورد سابقا، تم إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودجانسكي وبولشيسولداتسكي، وتم تحييد 36 طائرة مسيرة أوكرانية وإبطال مفعولها في المناطق الحدودية خلال النهار باستخدام الأسلحة المناسبة ومعدات الحرب الإلكترونية".

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.