وسائل إعلام: منظمو الاحتجاجات يقررون تحويل منزل نتنياهو لنقطة تظاهر ثابتة

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن منظمي الاحتجاجات قرروا التظاهر طوال الأسبوع، وتحويل منزل نتنياهو إلى نقطة ثابتة للتظاهر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن هناك مظاهرات في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو وإعادة المحتجزين في غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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