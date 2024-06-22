إسرائيل تعتزم بدء المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا، بعنون: «إسرائيل تعتزم بدء المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام».





مرحلة ثالثة من الحرب على قطاع غزة، أعلنت عنها إسرائيل ضمن مخططاتها المقبلة للقطاع الذي يشهد دمارا شديدا وقصفا متواصلا على مدار 9 أشهر، تتضمن تخفيف العمليات العسكرية، والتحول إلى أخرى أكثر محدودية، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

المرحلة الثالثة بحسب الإعلام الإسرائيلي، والتي أطلق عليها اسم المرحلة «ج»، من المقرر أن تبدأ خلال أيام، وذلك عقب انتهاء جيش الاحتلال من عملياته في مدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف إعلان هزيمة الجناح العسكري لحركة حماس وإمكانية توسيع المعركة ضد حزب الله اللبناني على حد زعم الاحتلال.

أما عن تفاصيل المرحلة فقدمت وسائل الإعلام شرحا مفصلا عنها، مبينة أنها ستكون عبارة عن تكتيك مختلف عن عمليات جيش الاحتلال داخل كامل القطاع، وستشكمل تعبئة القوات وتحديد المهام والغارات الجديدة.

كما ستعتمد على المعلومات الاستخباراتية، وبالنسبة لنوع القتال في تلك المرحلة فسيكون عبارة عن غارات دقيقة تستهدف غزة كاملا لكنها ستكون أقل كثافة من على صعيد العمليات البرية، وأكثر تركيزا على أهدافا بعينها.