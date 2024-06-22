العالم اليوم - فيديو.. مشجع صغير يسرق سيلفي مع رونالدو ويراوغ الأمن ببراعة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 11:26 مساءً - خطف مشجع صغير، السبت، الأضواء في مباراة منتخب البرتغال ونظيره التركي البرتغال ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، عندما اقتحم الملعب لأخد صورة مع نجم المنتخب البرتغالي .

وركض المشجع الصغير إلى وسط الملعب والتقط صورة سيلفي مع رونالدو خلال الشوط الثاني من المباراة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن الطفل الصغير من الهرب ببراعة من رجال الأمن والخروج من الملعب بعد التقاطه للصورة.

وقد بدا رونالدو سعيدا بالتقاط صورة له مع الصبي، الذي نجح في الدخول إلى ملعب فيستيفال شتاديون في الدقيقة 69 من المباراة.

وبلغت البرتغال ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، حاسمةً صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية، بعد فوزها الكبير على تركيا 3-0 في دورتموند.