إعلام الاحتلال: المظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب اليوم الأضخم منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن تل أبيب شهدت مظاهرات احتجاجية، هي الأضخم في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأعلن منظمو التظاهرات في إسرائيل، اليوم، أن أكثر من 150 ألفا شاركوا في تظاهرة تل أبيب؛ للمطالبة بصفقة تبادل وإسقاط حكومة نتنياهو، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وقرر منظمو الاحتجاجات في تل أبيب، التظاهر طوال الأسبوع، وتحويل منزل نتنياهو إلى نقطة ثابتة للتظاهر.

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