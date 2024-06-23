نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا ترجح انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء لأكثر من 20 ساعة يوميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية DTEK دميتري ساخاروك بأن سكان عموم أوكرانيا سيحصلون على إمدادات التيار الكهربائي لمدة تقل عن أربع ساعات في اليوم خلال فصل الشتاء.

وقال ساخاروك: "إذا لم نقم بإعادة ترميم محطات الطاقة المتضررة، ولم نحسن قدرة الموصلات البينية، ولم ننشئ توليدا موزعا على الأقل في بعض الأماكن فسيحصل الناس على الطاقة لمدة تقل عن أربع ساعات في اليوم".

وأشار المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية DTEK إلى أنه لم يتبقّ سوى 120 يوما قبل بدء موسم الشتاء وتشغيل محطات التدفئة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "ياسنو" وهي جزء من DTEK، سيرغي كوفالينكو، إن احتمال تشغيل إمدادات الطاقة في أوكرانيا للمستهلكين لمدة خمس إلى ست ساعات فقط يوميًا هذا الشتاء هو "واقعي تماما".

وفي أوكرانيا، وبسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الكهرباء تم إدخال جداول توزيع استهلاك الكهرباء بشكل شبه يومي منذ مايو الماضي، ويمكن أن يستمر الانقطاع لعدة ساعات، ولا تنطبق هذه الجداول على مرافق البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الصناعية، التي تستخدم ما لا يقل عن 80% من الكهرباء المستوردة للإنتاج.

ووفقا للسلطات، فقدت البلاد أكثر من 9 غيغاوات (أو 50%) من قدرتها التوليدية، وتم تدمير نحو 80% من التوليد الحراري وثلث التوليد المائي.

ويزداد الوضع سوءا بسبب الحاجة إلى الإصلاحات المجدولة لوحدات الطاقة النووية. ومنذ بداية يونيو، زادت أوكرانيا وارداتها من الكهرباء من الدول الأوروبية بأكثر من الثلث.