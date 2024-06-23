نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاهل الأردني وماكرون يبحثان وقف إطلاق النار بغزة "دون تأخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، لمناقشة الوضع في غزة و"الضرورة الملحة" لوقف إطلاق النار خلال مأدبة غداء، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم السبت.

وجاء في البيان: "سيتناول زعيما الدولتين الضرورة الملحة للغاية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من دون تأخير، والذي يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات بكميات كبيرة بشكل عاجل".

وخلال مأدبة الغداء التي تشارك فيها زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون والملكة رانيا، سيتم أيضًا التطرق إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى سكان غزة، في إطار استمرار عمليات التعاون القائمة بالفعل".

وأضاف الإليزيه أن ماكرون وعبد الله الثاني: "سيذكّران بأن إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم اثنان من مواطنينا، يمثل أولوية مطلقة".

وكان ماكرون قد استقبل عبد الله الثاني في فبراير، وأكد الرئيس الفرنسي عقب اللقاء أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة إلى فرنسا".