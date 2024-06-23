نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يبدأ زيارة دولة مؤجلة لبريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته اليوم السبت، زيارة إلى بريطانيا لمدة أسبوع يزوران خلالها جامعة أكسفورد التي درسا فيها، ويحضران مأدبة رسمية مع العاهل البريطاني الملك تشارلز، لكن لا توجد خطط للقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكان من المقرر أن يقوم ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو بالرحلة في عام 2020 عندما كانت الملكة إليزابيث لا تزال على قيد الحياة، ولكن جرى تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت أول رحلة خارجية لإمبراطور اليابان وزوجته بعد تنصيبه لحضور جنازة إليزابيث في عام 2022. وقبل الزيارة الرسمية، تحدث ناروهيتو (64 عامًا) عن اللطف الذي أظهره أفراد العائلة المالكة البريطانية له عندما وصل إلى بريطانيا للدراسة في أوائل الثمانينيات.

وتذكر كيف دعته الملكة الراحلة إلى قصر بكنغهام لاحتساء الشاي الذي أعدته بنفسها.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو: "لدي ذكريات جميلة عن كرم الضيافة التي تلقيتها من الملكة والعائلة المالكة، مما جعلني أشعر وكأنني جزء من عائلتهم".

وحيا مسؤولون الإمبراطور لدى وصوله مطار ستانستد ظهر اليوم السبت.

وهذه هي ثالث زيارة دولة يستقبلها الملك تشارلز، لكنها الأولى منذ الكشف في وقت سابق من هذا العام عن تشخيص إصابته بالسرطان.

وقال ناروهيتو، إنه ممتن لاستضافة الملك لهما على الرغم من مرضه، كما أرسل تمنياته الطيبة إلى كيت، زوجة ولي العهد الأمير وليام، التي تتلقى العلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

وأضاف: "أتفهم أنهما يمران بوقت عصيب، لكنني أدعو الله أن يمر علاجهما بسلاسة وأن يتماثلا للشفاء العاجل".

السبب الرسمي للرحلة هو الاحتفاء بالعلاقات الطويلة بين العائلتين الملكيتين، وإظهار العلاقة العميقة بين البلدين.

تبدأ المراسم الرسمية للزيارة يوم الثلاثاء، عندما يستقبل الأمير وليام الإمبراطور رسميًا قبل التحرك بموكب فاخر، وصولًا إلى قصر بكنغهام حيث تقام مأدبة رسمية.

وخلال الزيارة، سيقوم ناروهيتو أيضًا بزيارة خاصة لكنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، لوضع إكليل من الزهور على قبر الملكة إليزابيث.