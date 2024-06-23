نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بـ2400 قنبلة موجهة في يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو، منها نحو 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد.

وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأمريكي بايدن".

وقصفت روسيا مبنى سكنيًا في خاركيف اليوم، ما أسفر عن 3 قتلى ونحو 30 جريحًا، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا لعملياتها العدائية.

ونشر زيلينسكي لقطات لمبنى يضم شققًا سكنية دُمّرت واجهته وتبدو أمامه حفرة كبيرة.

وكتب زيلينسكي في منشور على تلجرام، "قصف الإرهابيون الروس مجددًا بقنابل موجّهة خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، معلنًا سقوط 3 قتلى ومواصلة فرق الإغاثة عمليات البحث ورفع الأنقاض.

وتقع خاركيف على مقربة من الحدود مع روسيا التي أطلقت في مايو هجومًا في المنطقة وسيطرت على مساحات كبيرة منها.

وهي تستهدف على نحو متزايد المنطقة بقنابل يتم إطلاقها جوًا.