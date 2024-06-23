جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وفي وقت سابق،قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال، إن إسرائيل لديها أسابيع فقط لإنهاء العملية العسكرية برفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة "ج"، وفقا لنبأ أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت هيئة البث، أن الجيش الإسرائيلي والقادة السياسيون يستغلون ما تبقي من وقت في عملية رفح الفلسطينية لتمهيد الطريق إلى صفقة تبادل للمحتجزين.

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