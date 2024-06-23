العالم اليوم - حزب الله يستعرض إحداثيات لأهداف عسكرية حيوية في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 02:18 صباحاً - نشرت جماعة حزب الله اللبنانية على منصاتها وعبر إعلامها الحربي، فيديو قصيرا عرض فيه مجموعة من اللقطات والصور الجوية التي تظهر على ما يبدو إحداثيات مواقع عسكرية وحيوية إسرائيلية.

وعرض الفيديو مواقع إسرائيلية عسكرية في مناطق عدة في حيفا ومحيطها، مصحوبا بترجمة عبرية لمقتطفات من تهديدات زعيم الحزب حسن نصرالله لإسرائيل بالقول: "إن من يفكر بالحرب معنا سيندم".

وتمكنت دوت الخليج من التحقق من بعض المواقع التي عرضها الفيديو، والتي تظهر مناطق حيوية على بعد 36 كلم جنوب مدينة حيفا في إسرائيل، ومنها محطة أوروت رابين لتوليد الكهرباء التي تقع في مدينة الخضيرة (حديرا)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية نحو 73 كلم.

ومن بين الأهداف التي عرضها حزب الله محطة لتوليد الطاقة في أسدود، ومحطة دوراد لتوليد الكهرباء والطاقة جنوب عسقلان التي تعمل بالغاز الطبيعي والقريبة من قطاع غزة والتي تبعد عن الحدود اللبنانية أكثر من 170 كلم.

واستعرض الفيديو مجموعة مواقع عسكرية من مطارات ومواقع استراتيجية أخرى في الداخل الإسرائيلي.

وأراد حزب الله عبر هذا الفيديو إيصال رسالة للاسرائيلي بانه يمتلك قدرات صاروخية بعيدة المدى تصل إلى كل المناطق في إسرائيل، خصوصا محطات الطاقة والكهرباء والمطارات والموانىْ والمرافق الأساسية التي تتعدى حيفا والشمال الإسرائيلي.