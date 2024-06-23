سنقاتل بلا ضوابط.. حزب الله ينشر فيديو لمواقع إسرائيلية دون تحديد طبيعتها

جدة - نرمين السيد - نشر حزب الله اللبناني، فيديو لمواقع إسرائيلية دون تحديد طبيعتها، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية.





وأكد، أن الحزب سيقاتل بلا ضوابط ولا أسقف، دون ذكر مزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

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