جدة - نرمين السيد - أعلن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.





وقال إعلام فلسطيني، إن هناك شهداء ومصابين في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة. وأفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد طفلين بقصف على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. من ناحية أخرى، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.