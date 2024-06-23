أمريكا تعلن تدمير 3 مسيرات بحرية للحوثيين في البحر الأحمر 

جدة - نرمين السيد - سفن البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إننا دمرنا 3 مسيرات بحرية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.





وأوضحت أن الحوثـين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن على خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

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