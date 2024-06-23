جماعة الحوثي: استهدفنا 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي بمسيرات

جدة - نرمين السيد - قالت جماعة الحوثي، إننا استهدفنا 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي بمسيرات، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأوضحت جماعة الحوثي، أننا نفذنا عملية ضد سفينة بالبحر المتوسط متجهة إلى حيفا.

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