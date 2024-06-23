إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى

جدة - نرمين السيد - الجليل الأعلى

دوت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. وتشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة، كما تصاعدت حدة التصريحات من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

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