الاحتلال ينفذ اقتحامات في عدة مدن بالضفة الغربية

قال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال ينفذ عدة اقتحامات في يطا جنوب الخليل وحجة شرق قلقيلية وبرقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.





أيضا، أفاد إعلام فلسطيني، بأن هناك انفجارا ضخما يهز مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك غارة للاحتلال على غرب المدينة.

كما أعلن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وقال إعلام فلسطيني، إن هناك شهداء ومصابين في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد طفلين بقصف على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

من ناحية أخرى، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.