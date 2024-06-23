جدة - نرمين السيد - انفجار مسيرة في إصبع الجليل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بسماع صافرات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى.





وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انفجرت مسيرة تابعة لحزب الله في إصبع الجليل. وكشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أنه على المستوى الدبلوماسي، هناك جهود تبذل من أجل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني، مشددًا على أنه كان هناك اتصالات هاتفية بين نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ووزير الخارجية البريطاني وتناولت المكالمة الوضع في لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إذاعة جيش الاحتلال: انفجار مسيرة تابعة لحزب الله في إصبع الجليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.