الاحتلال: أطلقنا صاروخا اعتراضيا باتجاه مسيرة في إصبع الجليل شمال إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا باتجاه مسيرة في إصبع الجليل شمال إسرائيل، مع تفعيل صفارات الإنذار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم مبنى عسكريًا وموقع استطلاع لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. وتشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة، كما تصاعدت حدة التصريحات من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

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